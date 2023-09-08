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Nicolas Pepe imza için İstanbul'da

Arsenal forması giyen Nicolas Pepe, Trabzonspor'a imza atmak için Türkiye'ye geldi.

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