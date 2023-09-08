Anasayfa Video Galeriler Gündem Nicolas Pepe imza için İstanbul'da Nicolas Pepe imza için İstanbul'da 08 Eylül 2023 Cuma Saat: 10:40 Arsenal forması giyen Nicolas Pepe, Trabzonspor'a imza atmak için Türkiye'ye geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64facff5841f9b07a54e2aa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Selde kaybolan bebekten 5 gün sonra acı haber Kayseri'de 3 katlı binada korkutan yangın Lunaparkta korkutan anlar! Metrelerce yüksekten aşağı düştü Canlı yayında utandıran iç çamaşırı kazası Yabancı uyruklular yine dehşet saçtı: Yaralılar var Taksi şoförüne öldüresiye borç dayağı kamerada İBB'den yürüyen merdiven sabotajına ikinci suç duyurusu Annesini balkından atmaya çalıştı! Cübbeli Ahmet tarikat değiştirdi