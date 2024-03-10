Anasayfa Video Galeriler Gündem Niğde'de çığ felaketi! Bir dağcı hayatını kaybetti Niğde'de çığ felaketi! Bir dağcı hayatını kaybetti 10 Mart 2024 Pazar Saat: 21:45 Niğde'de 6 kişilik Alman turist gruba rehberlik etmek için Aladağlar'a çıkan dağcı, kar kütlesi altında kalarak hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65edffdcd9e42285dc0ed6a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yüzde 100 yerli savunma sistemlerinde bir başarı daha: Atmaca 12'den vurdu Korkunç kaza kamerada: Yaralıyı ezip yardım edenlere çarptı Biden'dan yıllar sonra gelen itiraf Erdoğan'ın 3 tonluk çok özel hediyesi Cumhurbaşkanlığı'nda Eşi ve oğlunu öldürüp cesetleri parçaladı Otomobilin içindeki baygın kadın ekipleri harekete geçirdi Yolcu otobüsü evin bahçesine daldı! Şoke eden kaza kamerada Antalya'da deprem! Çevre illerde de hissedildi Murat Kurum: ''İstanbul'da 1 Nisan'da kentsel dönüşüme başlayacağız'