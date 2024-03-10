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  4. Niğde'de çığ felaketi! Bir dağcı hayatını kaybetti

Niğde'de çığ felaketi! Bir dağcı hayatını kaybetti

Niğde'de 6 kişilik Alman turist gruba rehberlik etmek için Aladağlar'a çıkan dağcı, kar kütlesi altında kalarak hayatını kaybetti.

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