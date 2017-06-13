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  3. 13 Haziran 2017 22:15

Niğdede traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Niğde’de devrilen traktörün altında kalan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı
Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı
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Kadir Sütçü: Depremin yüzde 90 olasılıkla olabileceğini yazdık
Kadir Sütçü: Depremin yüzde 90 olasılıkla olabileceğini yazdık
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İzinsiz eyleme biber gazlı müdahale
İzinsiz eyleme biber gazlı müdahale
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Kumkapıda otel yangını
Kumkapıda otel yangını
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Bingölde çatışma: 2 asker yaralı
Bingölde çatışma: 2 asker yaralı
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Sokak ortasında çatıştılar!
Sokak ortasında çatıştılar!