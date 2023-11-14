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Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler gözaltında

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Dilan Polat ve Engin Polat'ın haklarındaki iddialar sonrasında tutuklanmasının ardından gözlerin çevrildiği fenomenlerden Nihal Candan ve Bahar Candan da gözaltına alındı.

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