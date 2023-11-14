Anasayfa Video Galeriler Gündem Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler gözaltında Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler gözaltında 14 Kasım 2023 Salı Saat: 16:25 Güncelleme: 14 Kasım 2023 Salı 16:25 Dilan Polat ve Engin Polat'ın haklarındaki iddialar sonrasında tutuklanmasının ardından gözlerin çevrildiği fenomenlerden Nihal Candan ve Bahar Candan da gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6553755f7d654bb0f10efbb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan, Hacer Coşan'ın tabutuna omuz verdi Dilan ve Engin Polat adliyede! Bu sefer konu ''silahlı saldırı'' İstanbul'da fırtınanın ortalığı birbirine kattığı anlara ait görüntüler şok etkisi yarattı Sarallar suç örgütü çökertildi Kadınlar birbirine girdi, erkekler zor ayırdı İstanbul'da yine motosikletli silahlı saldırı: Kanlı takip kamerada! Yabancı uyruklu bir kişi İstanbul'da E-5'i birbirine kattı Türkiye'nin 3 mahallesi referanduma gidiyor İki günlük yağış sonrası İstanbul barajlarında son durum