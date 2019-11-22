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  3. 22 Kasım 2019 07:55

Nihal Olçok'tan Erdoğan'a: Benim için hayal kırıklığıdır

15 Temmuz darbe girişiminde eşi ve oğlunu kaybeden Nihal Olçok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ ile mücadelede etkisiz olduğunu belirterek ''Benim için hayal kırıklığıdır'' dedi.

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