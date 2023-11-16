  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı

Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı

Suç örgütüne üye olma, kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltına alınan Nihal Candan ve Bahar Candan tutuklandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Bahar ve Nihal Candan için tutuklama talebi
Kargo şubesinde kimyasal madde sızıntısı: 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Bakan Koca'yla Türkiye'ye gelmişlerdi... Erdoğan hastanede ziyaret etti
Türkiye'nin gizli kalmış cennetinden büyüleyen sonbahar manzaraları
AK Parti'nin 2. torba yasasından da yeni bir emeklilik düzenlemesi çıktı
İstanbul'da bir uçak, yoldaki minibüsü teğet geçti
İzmir'de raydan çıkan metro duvara çarptı
İstanbul'da güzergah beğenmeyen taksicinin bahanesi bu oldu
Kış turizminin merkezine mevsimin ilk karı düştü