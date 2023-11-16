Anasayfa Video Galeriler Gündem Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı 16 Kasım 2023 Perşembe Saat: 20:45 Suç örgütüne üye olma, kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltına alınan Nihal Candan ve Bahar Candan tutuklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6556552aca540cb0580f5093" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bahar ve Nihal Candan için tutuklama talebi Kargo şubesinde kimyasal madde sızıntısı: 4 kişi hastaneye kaldırıldı Bakan Koca'yla Türkiye'ye gelmişlerdi... Erdoğan hastanede ziyaret etti Türkiye'nin gizli kalmış cennetinden büyüleyen sonbahar manzaraları AK Parti'nin 2. torba yasasından da yeni bir emeklilik düzenlemesi çıktı İstanbul'da bir uçak, yoldaki minibüsü teğet geçti İzmir'de raydan çıkan metro duvara çarptı İstanbul'da güzergah beğenmeyen taksicinin bahanesi bu oldu Kış turizminin merkezine mevsimin ilk karı düştü