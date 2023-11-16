Anasayfa Video Galeriler Gündem Nihal ve Bahar Candan'ın ifadeleri ortaya çıktı Nihal ve Bahar Candan'ın ifadeleri ortaya çıktı 16 Kasım 2023 Perşembe Saat: 10:25 Sosyal medya fenomeni kardeşler Nihal ve Bahar Candan'ın emniyetteki sorguları tamamlandı. Candan kardeşler suçlamaları kabul etmedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6555c3fc60595ed3f70945c7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Bağımlılıkla Mücadele Paneli ABD ile Çin arasında tarihi görüşme: Biden ile Xi biraraya geldi AVM'de faciadan dönüldü: Çocuklar ölümden döndü Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 36 ölü, 19 yaralı Hırsızlık girişimi kanlı gitti: 1 ölü Bakan Yerlikaya duyurdu; bir çete daha çökertildi İstanbul trafiğinde dev operasyon! Ele geçirilenler şoke etti İstanbul'da bisikletli kadını taciz eden kişi tutuklandı İstanbul'da çocukların kavgasında babalar karışınca, silahlar konuştu