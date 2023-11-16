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  4. Nihal ve Bahar Candan'ın ifadeleri ortaya çıktı

Nihal ve Bahar Candan'ın ifadeleri ortaya çıktı

Sosyal medya fenomeni kardeşler Nihal ve Bahar Candan'ın emniyetteki sorguları tamamlandı. Candan kardeşler suçlamaları kabul etmedi.

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