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  4. Nihat Doğan Ece Erken'i savunan Seren Serengil'i hedef aldı: Zinayı meşrulaştırıyorsun

Nihat Doğan Ece Erken'i savunan Seren Serengil'i hedef aldı: Zinayı meşrulaştırıyorsun

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesi sonrasında ünlü avukatın eşi Ece Erken'i hedef alan Nihat Doğan yeni bir açıklama ile gündeme geldi.

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