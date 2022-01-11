Nihat Doğan'dan olay yaratan Alişan yorum: Çocuğu evlendikten 7 ay sonra oldu...

Ünlü şarkıcı Alişan'a "Buse'yi bugüne kadar öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" açıklaması sonrası Nihat Doğan'dan olay bir yorum geldi.

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