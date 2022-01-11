Anasayfa Video Galeriler Gündem Nihat Doğan'dan olay yaratan Alişan yorum: Çocuğu evlendikten 7 ay sonra oldu... Nihat Doğan'dan olay yaratan Alişan yorum: Çocuğu evlendikten 7 ay sonra oldu... 11 Ocak 2022 Salı Saat: 18:46 Ünlü şarkıcı Alişan'a "Buse'yi bugüne kadar öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" açıklaması sonrası Nihat Doğan'dan olay bir yorum geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61dda64394cc942680272943" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yol kenarındaki köpeği cipiyle ezdi: İşte dehşete düşüren anlar! Spor camiasını yıkan ölüm: Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kaza anı kameralara yansıdı İstanbul'da çocuk tacizcisine filmleri aratmayan tuzak Türkiye'de ikinci kez bir leopar kameralara yakalandı! Antalya’da 7 medeniyetin tüm izleri korunarak müze-cami konseptiyle restore edilen Şehzade Korkut Camii 10 Ocak'ta kılınan ilk namazla 126 yıl aradan sonra yeniden ibadete açıldı. Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle gittiği iddiası Meclis'te Çin'de yeni salgın iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı ''Bankanın verdiği dolarlar sahte'' dedi ortalık karıştı Bahçeli'den AYM'ye çağrı: ''Biz TBMM'de terörist istemiyoruz''