Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun ATV'de sunduğu sahur programına bağlanan bir genç "Uzaylılar müslüman mıdır?" diye sordu. Soruyu duyunca gülen Hatipoğlu, "Uzayda kimse var mı, bilmiyoruz ki!" karşılığını verdi.

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