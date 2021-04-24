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Nihat Hatipoğlu'na ilginç 'uzaylı' sorusu!

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun ATV'de sunduğu sahur programına bağlanan bir genç "Uzaylılar müslüman mıdır?" diye sordu. Soruyu duyunca gülen Hatipoğlu, "Uzayda kimse var mı, bilmiyoruz ki!" karşılığını verdi.

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