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  4. Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çeviren 'yalan' sorusu

Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çeviren 'yalan' sorusu

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, programında yayınlanan yeni bölümünde aldığı ilginç soru karşısında şaşkına döndü.

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