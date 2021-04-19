Anasayfa Video Galeriler Gündem Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çeviren 'yalan' sorusu Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çeviren 'yalan' sorusu 19 Nisan 2021 Pazartesi Saat: 13:56 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, programında yayınlanan yeni bölümünde aldığı ilginç soru karşısında şaşkına döndü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/607d61c9110ce6376f1d7b13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mısra Öz'ün babası Mehmet Öz'den kızının sağlık durumu hakkında açıklama Mars'ta tarihi gün! Nasa bu videoyu paylaştı! Sevgilisi Şeyma Subaşı için ''uçak'' kapattı! Doğu Karadeniz'e göç başladı, uzmanlar uyardı Prof. Dr. Şen: ''Bugün ve yarın işiniz yoksa dışarı çıkmayın'' Karate Federasyonu Başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti Koronavirüs hastaları ilaçlarını kullanmıyor! Rus Büyükelçi Karlov’un katili kripto FETÖ’cü çıktı Tutuklanınca adliyede intihara kalkıştı