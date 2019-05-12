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  3. 12 Mayıs 2019 11:40

Nihat Hatipoğlu'nun programında din değiştirdi

Ramazan ile birlikte Nihat Hatipoğlu'nun programı da geri döndü. 13 yaşındaki çocuk Nihat Hatipoğlu'nun programında din değiştirdi. İsminin de Nihat olmasını istedi.

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