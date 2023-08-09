Anasayfa Video Galeriler Gündem Nijer'de darbe; Türk vatandaşları Türkiye'de Nijer'de darbe; Türk vatandaşları Türkiye'de 09 Ağustos 2023 Çarşamba Saat: 07:55 Nijer'de 26 Temmuz’da yaşanan askeri darbenin ardından hava sahası kapandığı için dönemeyen Türk vatandaşları Dışişleri Bakanlığının düzenlediği özel seferle yurda döndü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d31c37da845b056912e673" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Orman yangınında sabotaj iddiası! Bu görüntü olay oldu Esenyurt'ta felaketin eşiğinden döndüldü Antalya için konut alarmı: ''50-60'tan fazla dairesi olan yabancılar var'' Otobüste infial yaratan görüntüler: Herkesin içinde pet şişeye idrarını yaptı! Kaza değil cinayet: Ehliyetsiz sürücü yayayı öldürdü Yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.... Son blok da yıkıldı Muğla'da orman yangını Marmara'da kabus! Fırtına teknedeki 2 kişiyi böyle savurup attı Cani kocadan eşine sokak ortasında bayıltan dayak kamerada