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Nijer'de darbe; Türk vatandaşları Türkiye'de

Nijer'de 26 Temmuz’da yaşanan askeri darbenin ardından hava sahası kapandığı için dönemeyen Türk vatandaşları Dışişleri Bakanlığının düzenlediği özel seferle yurda döndü.

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