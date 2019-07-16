Nijerya’da saldırıya uğrayan Türk gemisinden yeni görüntüler
16 Temmuz 2019 19:35
Nijerya’da saldırıya uğrayan Türk gemisinden yeni görüntüler
Kamerun’un Douala Limanından Fildişi Sahili’nin Abidjan’a giderken Nijerya açıklarında korsanlar tarafından saldırıya uğrayan Türk bandıralı kargo gemisine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. 13 Temmuz akşamı Kamerun’un Douala Limanından Fildişi Sahili’nin Abidjan’a giderken Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan Türk bandıralı kargo gemisine ait yeni görüntüler ortaya çıktı....