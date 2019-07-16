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  3. 16 Temmuz 2019 19:35

Nijerya’da saldırıya uğrayan Türk gemisinden yeni görüntüler

Kamerun’un Douala Limanından Fildişi Sahili’nin Abidjan’a giderken Nijerya açıklarında korsanlar tarafından saldırıya uğrayan Türk bandıralı kargo gemisine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. 13 Temmuz akşamı Kamerun’un Douala Limanından Fildişi Sahili’nin Abidjan’a giderken Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan Türk bandıralı kargo gemisine ait yeni görüntüler ortaya çıktı....

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