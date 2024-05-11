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Nikahta damada eşek şakası

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Antalya'da evlenen bir çiftin düğününde, damadın arkadaşları, mezar taşı ve karanfillerle şaka yaptı.

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