Anasayfa Video Galeriler Gündem Nikahta ilginç anlar! Gelin damadı yerden yere vurdu Nikahta ilginç anlar! Gelin damadı yerden yere vurdu 09 Mayıs 2022 Pazartesi Saat: 15:45 Denizli'de judo antrenörlüğü yapan siyah kuşak sahibi gelin ile damat, nikah masasına judo kıyafetiyle oturdu. İmzadan önce damadı yerden yere vuran gelin, davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62790d008f75cf492d1e1a73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rus büyükelçiye kırmızı boyalı protesto İki çocuk annesi anneler gününde intihar etti Kayalıklardan denize atladı, ölümden döndü Arka Sokaklar dizisinde ''göçmen'' ifadesi sansürlendi Orman yangınında yok olan cennet küllerinden yeniden doğdu Özdağ'dan İçişleri Bakanı Soylu'yu kızdıracak sözler: ''Anneciğim diye dolaşıyordu'' Ankara'da mide bulandıran rezalet kamerada Tedirgin eden görüntü: Gökyüzü kıpkırmızı oldu! Erbakan'dan Millet İttifakı'na Cumhurbaşkanı adayı önerisi