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Nikahta ilginç anlar! Gelin damadı yerden yere vurdu

Denizli'de judo antrenörlüğü yapan siyah kuşak sahibi gelin ile damat, nikah masasına judo kıyafetiyle oturdu. İmzadan önce damadı yerden yere vuran gelin, davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

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