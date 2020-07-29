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  3. 29 Temmuz 2020 13:35

Nikola Tesla'nın hayatı film oldu

Bilim insanı ve mucit Nikola Tesla’nın hayat hikâyesine odaklanan “Tesla” filminden ilk fragman yayımlandı. Film 21 Ağustos’ta ABD’de gösterime girecek.

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