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Nilüfer Belediyesporlu voleybolcu evinde ölü bulundu

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Nilüfer Belediyespor'un yeni transferi 29 yaşındaki Porto Rikolu voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez evinde ölü bulundu.

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