Anasayfa Video Galeriler Gündem Nilüfer Belediyesporlu voleybolcu evinde ölü bulundu Nilüfer Belediyesporlu voleybolcu evinde ölü bulundu 30 Ağustos 2024 Cuma Saat: 09:40 Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Nilüfer Belediyespor'un yeni transferi 29 yaşındaki Porto Rikolu voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez evinde ölü bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d169777acfcc33e400d8f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İş yerine ''tazminat'' kurşunu: Korku dolu anlar kamerada Otobüs şoförüne ''far'' dayağı kamerada 23 ilde ''Gürz'' operasyonu: Onlarca DEAŞ'lı yakalandı Kafa kafaya facia: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da 5 katlı fabrika alev alev yandı İstanbul'da kanlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı Gaziantep'te kına gecesi kanlı bitti: Damadı öldüresiyle dövdüler Trabzonspor, Muhammed Cham transferini resmen açıkladı İstanbul'da yine motosikletli saldırı