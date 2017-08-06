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  3. 06 Ağustos 2017 10:15

nın haberi ABDden ses getirdi

İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) haberi üzerine ortaya çıkan Vatan Şairi Namık Kemal’in torunları, Tekirdağ’da bulunan Namık Kemal Evi’ne sahip çıkacak.

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Sıcaklarda atlar çok koşturulmamalı ve dinlendirmeli uyarısı
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Yangını fark eden site sakini faciayı önledi
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