Anasayfa Video Galeriler Gündem Nisan ayında kar esareti! Kara saplanan araçlar mahsur kaldı Nisan ayında kar esareti! Kara saplanan araçlar mahsur kaldı 15 Nisan 2023 Cumartesi Saat: 13:15 Van'ın Saray ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında mahsur kalan 3 minibüs kurtarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/643a795fc943ad7f1a637af3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Atatürk'ün otomobiline Anıtkabir'de Emniyet'den büyük operasyon! Ünlü oyuncunun eşi suç örgütü lideri olmakla suçlanıyor Fazıl Say 100. Yıl Marşı'nın kaydını tamamladı 3 kez ertelenmişti bugün gerçekleşti... Türkiye'nin yerli uydusu İMECE uzayda! Euroleague'de büyük skandal! Türk Bayrağı'nı ellerinden aldılar Denizde kabus! Köpekbalığı kadın yüzücüyü böyle saldırdı Kılıçdaroğlu'ndan Tarkanlı ve Sertab Erener'li paylaşım İstanbul'da tatil yoğunluğu! Trafik durma noktasında Kilis'te 6 katlı apartman çöktü! O anlar kamerada