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  4. Nisan ayında lapa lapa kar sürprizi

Nisan ayında lapa lapa kar sürprizi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Bayram alışverişine çıkan vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı.

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