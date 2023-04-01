Anasayfa Video Galeriler Gündem Nisan ayında yarım metre kar! 83 yerleşim yerine ulaşım kapandı Nisan ayında yarım metre kar! 83 yerleşim yerine ulaşım kapandı 01 Nisan 2023 Cumartesi Saat: 13:30 Van'da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Kar kalınlığı yarım metreyi aşarken, 83 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/642807cfbdfef450421119d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kamu denetim derneklerinden "özlük hakları iyileştirilsin" talebi Keşke 1 Nisan şakası olsaydı ama değil: İstanbul'da yeni salgın alarmı! Taksim Meydanı’nda turist kadına kapkaç kamerada ''Erdoğan kısa pantolonluyken ben Erbakan Hoca'yla çalıştım'' Anadolu'nun en yüksek cam seyir terasında intihar kamerada Aile boyu katliamın altından borç çıktı! Selçuk Bayraktar paylaştı, Türkiye'nin yeni milli gururu ortaya çıktı İstanbul'da vahşet! Bıçakladı, kızgın yağ döküp intihar etti Akşener'in AK Partili Başkana söylediği bu sözler olay oldu