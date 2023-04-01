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  4. Nisan ayında yarım metre kar! 83 yerleşim yerine ulaşım kapandı

Nisan ayında yarım metre kar! 83 yerleşim yerine ulaşım kapandı

Van'da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Kar kalınlığı yarım metreyi aşarken, 83 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı.

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