Anasayfa Video Galeriler Gündem Nisan ayında yaz geldi! Hava sıcaklığı 33 dereceye çıktı Nisan ayında yaz geldi! Hava sıcaklığı 33 dereceye çıktı 01 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 15:20 Güncelleme: 01 Nisan 2024 Pazartesi 15:20 Adana'da nisan ayının ilk gününde termometreler 33 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar gölgede serinlemeye çalıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660aa6a4638ac62c390927e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da kontrollü yıkım kontrolden çıktı; faciaya ramak kaldı Meral Akşener açıkladı: İstifa yok, kongre var! Sular altında kalan ilçe el değiştirdi! Diyarbakır'da çifte cinayet! İstanbul'da sandıkların tamamı açıldı; işte seçim sonuçları Türkiye'nin Mars'ına defineci talanı Seçimin kazananı Mansur Yavaş için yapılan klip sosyal medyayı salladı Akılalmaz olay! Makatından 15 santimlik PVC boru çıkarıldı YSK Başkanı Ahmet Yener'den beklenen açıklama geldi