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  3. 14 Mayıs 2020 18:10

Nişan töreni yapılan mahallede vaka sayısı 81'e yükseldi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Hüyüklü Mahallesi'nde düzenlenen nişan töreni sonrası koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 81'e yükseldi.

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