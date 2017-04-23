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  3. 23 Nisan 2017 17:50

Nişanlısının bana tecavüz etti dediği genç intihar etti

Adana'da bir genç, nişanlısının kendisine tecavüz ettiğini ileri sürerek şikayetçi olması üzerine intihar etti.

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