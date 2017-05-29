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  3. 29 Mayıs 2017 16:15

Nişantaşı Üniversitesi öğrencilerinden 'Gönüllü Turizm'

NİŞANTASI Üniversitesi öğrencileri Sinop Aşıklar Caddesi'nde 'Gönüllü Turizme' katıldı.

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FETÖden aranan adam, babasıyla Yunanistana kaçarken yakalandı
FETÖden aranan adam, babasıyla Yunanistana kaçarken yakalandı
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Tuncelide menfeze tuzaklanan 500 kilo patlayıcı imha edildi
Tuncelide menfeze tuzaklanan 500 kilo patlayıcı imha edildi
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Selfie çekeyim derken canından oluyordu
Selfie çekeyim derken canından oluyordu
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Eskişehirde FETÖ operasyonu; 4 muvazzaf astsubay gözaltında
Eskişehirde FETÖ operasyonu; 4 muvazzaf astsubay gözaltında
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Eyüpte hafriyat kamyonu kazası, vatandaşlar birbirine girdi
Eyüpte hafriyat kamyonu kazası, vatandaşlar birbirine girdi
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Bahçeşehir Koleji İstanbul kampüslerindeki 929 öğrencisini mezun etti
Bahçeşehir Koleji İstanbul kampüslerindeki 929 öğrencisini mezun etti