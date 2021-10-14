Anasayfa Video Galeriler Gündem Nişantaşı'nda silahlı soygun: Böyle yakalandılar Nişantaşı'nda silahlı soygun: Böyle yakalandılar 14 Ekim 2021 Perşembe Saat: 16:00 İstanbul Nişantaşı'nda kuyumcuya giren silahlı kişiler soygun yaptı. Yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşya çalan 2 soyguncu, kameralara yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/616829ffe770e23604585143" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Balıkçı 48. ölüm yıl dönümünde Bodrum'da anıldı Taliban heyeti Ankara’da Boşanma aşamasındaki kıskanç koca dehşet saçtı Fulya ile Umudun Olsun programında iğrenç anlar İstanbul'da yağmur sonrası korkutan görüntü! Yollar böyle köpürdü İstanbul'da töre cinayeti dehşeti! Kendisini böyle savundu Yerli koronavirüs aşısından müjdeli haber! Başhekim sonuçları paylaştı Kuraklığın vurduğu Bayır Deresi çöplüğe döndü İş insanına çiftlikte dehşeti yaşattılar! Çok sayıda gözaltı var