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Nişantaşı'nda silahlı soygun: Böyle yakalandılar

İstanbul Nişantaşı'nda kuyumcuya giren silahlı kişiler soygun yaptı. Yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziynet eşya çalan 2 soyguncu, kameralara yakalandı.

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