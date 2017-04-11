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  3. 11 Nisan 2017 11:50

Nöbet geçiren kedisine 20 bin lira harcadı

Zonguldak’ta yaşayan 27 yaşındaki Gülcan Köroğlu, 2 yaşındaki "Pipet" isimli kedisinin tedavisi için 20 bin lira harcadı. Köroğlu, kedisinin tedavisi için hayvan severlere çağrıda bulundu.

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