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  3. 01 Haziran 2020 12:15

Normalleşmenin ilk sabahında duraklarda yoğunluk

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte ilk sabahta metrobüs durağında yaşanan insan yoğunluğunda sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

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Türkiye'nin gerçek ''devlerini'' görenler hayrete düşüyor
Türkiye'nin gerçek ''devlerini'' görenler hayrete düşüyor
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Kısıtlamalar kalkınca soluğu orada aldılar
Kısıtlamalar kalkınca soluğu orada aldılar
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İstanbul'da normalleşmenin ilk gününden görüntüler
İstanbul'da normalleşmenin ilk gününden görüntüler
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Olan biteni görünce sosyal mesafeyi unuttular!
Olan biteni görünce sosyal mesafeyi unuttular!
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Yeni normalde ilk uçuş bugün yapılacak
Yeni normalde ilk uçuş bugün yapılacak
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Dr. Kara uyardı: ''Kreşlerde o oyuncakları kullanmayın!''
Dr. Kara uyardı: ''Kreşlerde o oyuncakları kullanmayın!''
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