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  3. 20 Kasım 2019 15:45

Norveçli ve Kanadalılar Tekirdağ'da 286 milyar m3'lük doğal gaz buldu

Norveçli ve Kanadalı firmalar, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yürüttüğü keşif çalışmalarında bir köylünün tarlasında 286 milyar metreküplük doğal gaz rezervi tespit etti.

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