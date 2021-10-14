Norveç’te oklu saldırı dehşeti

Norveç’in Kongsberg kasabasında bir kişinin oklu saldırısı sonucu en az 5 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Norveç Başbakanı Erna Solberg, saldırıyı "şok edici" olarak nitelendirdi.

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