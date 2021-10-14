Anasayfa Video Galeriler Gündem Norveç’te oklu saldırı dehşeti Norveç’te oklu saldırı dehşeti 14 Ekim 2021 Perşembe Saat: 08:50 Norveç’in Kongsberg kasabasında bir kişinin oklu saldırısı sonucu en az 5 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Norveç Başbakanı Erna Solberg, saldırıyı "şok edici" olarak nitelendirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6167c53f3de3ad6c085d5d07" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Derin'in yalanı ortaya çıktı! Sadakatsiz'e damga vuran final sahnesi Ağılda dehşet! Her şey kameralar önünde oldu Zafer Partisi lideri Özdağ'dan, Nagehan Alçı'ya çok sert sözler ''Seni Diva değil 'Divan' yaparlar!! demişti: Bülent Ersoy'dan Mustafa Keser'e olay yanıt Rus turistlerden ''kız arkadaşıma baktın'' kavgası Emekli Korgeneral Karakuş: ''1 Türk pilotu, 26 ABD uçağını düşürdü'' ATV Müge Anlı'da 18 yaşındaki kızı akrabasıyla evlenen anne cinnet getirdi Bursa'da plastik fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var 28 ilde ''Çekirge'' operasyonu: 235 gözaltı kararı