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  3. 29 Nisan 2019 22:25

Norveç’ten ilginç iddia: "Rusya, balinayı askeri amaçlı kullanıyor"

Norveç’te üzerinde kayış takımı olan bir balinanın bulunması sonucu Rusya’nın hayvanı askeri amaçlı kullandığı iddiası gündeme geldi. İlginç iddia üzerine uzmanlar yorumlarda bulunarak süreç hakkında bilgiler paylaştı. Norveç’te üzerinde bir kayış takımı bulunan balina spekülasyonlara neden oldu. Cetacean’da bir balıkçı teknesinin yanında sessizce yüzen balinanın üzerinde "St....

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Irak’ta kum fırtınası: 5 ölü
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