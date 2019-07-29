Nostaljik yolculuğun ismi: “Güney Kurtalan Ekspresi”
29 Temmuz 2019 15:45
Nostaljik yolculuğun ismi: “Güney Kurtalan Ekspresi”
Siirt’in Kurtalan ilçesinde, son dönemlerde tren seyahatinde artış yaşandı. Hem ucuz ve konforlu hem de nostaljik bir gezi yapmak isteyen vatandaşlar, Güney Kurtalan Ekspresi seferleri ile memleketin güzelliklerinin tadına vararak yolculuk yapıyor. Siirt’in Kurtalan ilçesinde tren yolculuğu gerçekleştiren vatandaşların sayısında son dönemlerde yoğun bir artış yaşandı. Hem ucuz ve konforlu...