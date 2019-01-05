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  3. 05 Ocak 2019 11:03

Noterde dayak iddiası tam tersi çıktı

Kamuoyuna ‘vekalet işlemleri için gittiği noterde dayak yedi’ iddiasıyla yansıyan olayın asılsız olduğu ve noterde saldırıyı gerçekleştirenlerin iddiayı ortaya atanlar olduğu belirlendi.

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