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  3. 15 Nisan 2019 20:45

Notre Dame Katedrali’nde yangın

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Paris Notre Dame Katedrali’nde yangın çıktı. Paris’teki Paris Notre Dame Katedrali’nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. (İHA)

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