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  3. 15 Haziran 2019 23:50

Notre Damme’deki yangın sonrası ilk ayin kasklarla yapıldı

Fransa’nın başkenti Paris’teki meşhur Notre Dame Katedrali’nde çıkan büyük yangın sonrası, ilk ayin kasklar ile yapıldı. Paris’deki Notre Dame Katedrali, çatısını tahrip eden büyük yangının ardından ilk kez bir ayine sahne oldu. Paris Başpiskoposu Monsignor Michel Aupetit ve ayine katılan rahiplerin tamamı güvenlik gerekçesi ile başında kasklarla yangın sonrası ciddi hasar gören katedralde...

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