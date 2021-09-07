Anasayfa Video Galeriler Gündem NTV canlı yayınında ilginç anlar... Mışıl mışıl uyudu! NTV canlı yayınında ilginç anlar... Mışıl mışıl uyudu! 07 Eylül 2021 Salı Saat: 08:00 NTV ekranlarında yayınlanan Seda Öğretir’in sunduğu Yakın Plan'a konuk olan gazeteci Oral Çalışlar’ın uyuyakaldığı anlar damgasını vurdu Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6136f1e3945908201d1060e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Diyanet Başkanı Erbaş’tan ''dualı adli yıl açılışını'' böyle savundu İstanbul'da şehir magandaları genç kızlara saldırdı Fenerbahçe yeni transferini böyle duyurdu İsrail hapishanesinden film gibi firar Konya'dan sonra Ankara'da obruk paniği Deniz Akkaya'dan bir bomba daha: ''Hadise, Zarrab'tan para istedi'' Restoranda kanlı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti Atatürk büstüne hadsiz saldırıya tek celsede tahliye Kan donduran pompalı dehşeti! Kardeşini böyle vurdu