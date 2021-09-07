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  4. NTV canlı yayınında ilginç anlar... Mışıl mışıl uyudu!

NTV canlı yayınında ilginç anlar... Mışıl mışıl uyudu!

NTV ekranlarında yayınlanan Seda Öğretir’in sunduğu Yakın Plan'a konuk olan gazeteci Oral Çalışlar’ın uyuyakaldığı anlar damgasını vurdu

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