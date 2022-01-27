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  4. NTV'den İBB'nin reklamlarına 'Erdoğan'' engeli

NTV'den İBB'nin reklamlarına 'Erdoğan'' engeli

Doğuş Grubu'na ait NTV kanalında dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı canlı yayına reklam vermek isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne izin vermedi.

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