Anasayfa Video Galeriler Gündem NTV'den İBB'nin reklamlarına 'Erdoğan'' engeli NTV'den İBB'nin reklamlarına 'Erdoğan'' engeli 27 Ocak 2022 Perşembe Saat: 11:40 Doğuş Grubu'na ait NTV kanalında dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı canlı yayına reklam vermek isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne izin vermedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61f25a79c9c9992d97251da3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sokak ortasında silahlı saldırı kamerada Kastamonu'nda karda güldüren ''kavga'' kamerada Sınıfa öğretmen dehşeti kamerada! Öğrencisini yere fırlattı Bircan Bali gözyaşlarına boğuldu: 7 kurşunla öldürdüler Kar yağışı nedeniyle düğün salonu çöktü Eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu yaşamını yitirdi Türk yarışmacı Belçika'nın ''O Ses'' yarışmasını salladı ''Islak imza ile hazineden 6 milyar TL’nin nasıl iç edildi anlatmak istiyorum'' Kar biriken çatıda ölümle dans kamerada! Pes dedirten görüntüler