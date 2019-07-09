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  3. 09 Temmuz 2019 14:30

Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan yorumu

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ali Babacan'ın AK Parti'den istifa etmesiyle ilgili ''Ayrılık, partiye zarar vermez. İsteyen, istediği partiyi kurabilir'' dedi.

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