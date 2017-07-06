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AVRUPA'DAN FLAŞ TÜRKİYE KARARI: MÜZAKERELER ASKIYA ALINDI !
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  3. 06 Temmuz 2017 13:15

Numan Kurtulmuştan kritik Suriyeli mülteciler açıklaması

Suriyeli mültecilerle ilgili açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Provokasyonları yapanlara asla müsaade etmeyin" uyarısında bulundu.

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Hafriyat kamyonları denetimi havadan görüntülendi
Hafriyat kamyonları denetimi havadan görüntülendi
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Yaklaşık 200 yaşındaki çam ağacı yıkıldı ama yok olmadı
Yaklaşık 200 yaşındaki çam ağacı yıkıldı ama yok olmadı
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Kendine akvaryumda ziyafet çekti
Kendine akvaryumda ziyafet çekti
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Efes ve Lisa, kaçakçıların korkulu rüyası oldu
Efes ve Lisa, kaçakçıların korkulu rüyası oldu
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Sosyal medyada güldüren video: "Ola hani kablo"
Sosyal medyada güldüren video: "Ola hani kablo"
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Düğün konvoyundaki trafik magandası kamerada
Düğün konvoyundaki trafik magandası kamerada