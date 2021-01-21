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  3. 21 Ocak 2021 11:40

Nur Vergin'in cenazesi ortada kalmış

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Ahmet Hakan, cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Türkiye'nin önde gelen sosyal bilimcilerinden Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin'in kimsesi olmadığını ve cenazesinin iki gün evde kaldığını yazdı.

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