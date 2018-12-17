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  3. 17 Aralık 2018 14:39

Nur Yerlitaş: Milyonlarca defa özür diliyorum

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihara teşebbüs ettiğini duyuran Nur Yerlitaş, canlı yayında özür diledi.

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