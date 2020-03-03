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  3. 03 Mart 2020 13:25

Nuray Sayarı Erdoğan'dan yardım istedi: Tehdit ediliyorum

Ünlü astrolog Nuray Sayarı, konuk olduğu programda gözyaşlarına boğuldu. Eşinden şiddet gördüğünü, aldatıldığını ve ölümle tehdit edildiğini iddia eden Sayarı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi.

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