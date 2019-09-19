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  3. 19 Eylül 2019 08:10

Nurettin Yıldız'dan kadınlarla ilgili olay yaratacak sözler

Sosyal Doku Derneği Kurucu Başkanı ve İlahiyatçı Nurettin Yıldız, sosyal medyadaki bir kadın takipçisinin sorduğu soruya skandal bir şekilde cevap verdi.

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