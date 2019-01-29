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  3. 29 Ocak 2019 09:59

Nuri Alço: Ayşen Gruda'nın cenazesinde 5 bin liram çalındı

2. Sayfa programına konuk olan usta oyuncu Nuri Alço, Ayşen Gruda'nın cenazesinde 5 bin TL parasının çalındığını söyledi.

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