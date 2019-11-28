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  3. 28 Kasım 2019 09:50

Nuri Alço nişanlısına tokat attı iddiası

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Nuri Alço'nun, evlilik hazırlığı yaptığı 33 yaş küçük nişanlısı Burcu Sezginoğlu'na Taksim'de bir mekanda tokat attığı iddia edildi.

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