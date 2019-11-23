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  3. 23 Kasım 2019 15:50

Nuri Bilge Ceylan: ''Yalnızlığımızın Türklük ile alakası yok''

Nuri Bilge Ceylan'ın onur konuğu olduğu Türk Filmleri Haftası, dün akşam Ceylan'ın 'Ahlat Ağacı' filmiyle başladı. Ceylan burada yaptığı açıklamada "Yalnızlığımızın Türklük ile alakası yok" dedi.

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