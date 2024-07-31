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  4. Nursel Ergin boşandığı eşiyle dudak dudağa pozlarla aşk tazeledi

Nursel Ergin boşandığı eşiyle dudak dudağa pozlarla aşk tazeledi

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Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da uzun yıllar üstlendiği sunuculuk görevine son veren Nursel Ergin, boşandığı eşi Murat Akyer ile dudak dudağa pozlarıyla aşk tazeledi.

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