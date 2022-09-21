Anasayfa Video Galeriler Gündem Nursena Say Türkiye'nin en güzel kızı seçildi Nursena Say Türkiye'nin en güzel kızı seçildi 21 Eylül 2022 Çarşamba Saat: 17:30 Miss Turkey'de 19 numarayla yarışan Nursena Say, Türkiye'nin en güzel kızı seçildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/632b2006ccddd00bf2085533" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Akıllara durgunluk veren hırsızlık! Sadaka kutusunu çaldı Denizli'de yangın söndürme helikopteri düştü: Ölü ve yaralılar var Belediye başkanı açıkladı: ''1 aylık suyumuz kaldı, kesintilere başlayacağız'' Üvey baba vicdansızlığı kamerada! Küçük çocuğu öldürmekten beter etti Perinçek: ''Şam ziyaretimizi AK Parti'nin Amerikancı kanadı engelledi'' ''Cumartesi Anneleri'' duruşması öncesi ortalık karıştı İran'da Mahsa Amini öfkesi büyüyor! Kadınlar sokakta başörtülerini yaktı Marmaris'te orman yangını! Alevler korkunç boyutta Altın ödüllü tost yarışmasında pes dedirten hırsızlık