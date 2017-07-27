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  3. 27 Temmuz 2017 11:45

Nusaybine bağlı 3 mahallede sokağa çıkma yasağı

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı 3 mahallede, terör örgütü PKK mensuplarına yönelik gerçekleştirilecek operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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